Koor Just Us uit Veldhoven zingt op internationale wedstrijd

VELDHOVEN - De klanken van het Veldhovense koor Just Us klonken al Denemarken, Italië en Zuid-Korea. Vrijdag speelde Just Us een thuiswedstrijd, tijdens een internationale korencompetitie in Maastricht.

Met onder meer het a capella gezongen nummer Africa van Toto probeerde de zangers en zangeressen van Just Us vrijdagmiddag de jury in Maastricht te overtuigen. ,,We hebben een mooie prestatie geleverd”, zei zanger Christ Spierings na afloop. ,,Maar de competitie is ook van hoge kwaliteit.”

De internationale korenwedstrijd is georganiseerd door het Duitse Interkultur. In totaal zijn 26 koren in verschillende categorieën en uit verschillende landen actief op het toernooi in Maastricht, dat tot 11 februari duurt. Just Us deed mee in de categorie jazz en pop. Voor hen zat er na vrijdag op.

Hoge kwaliteit

Donderdagavond, tijdens de opening van het toernooi, zag Spierings al dat zijn tegenstrevers van hoge kwaliteit zijn. Spierings: ,,Daar traden we op samen met koren uit Japan, Finland en Rusland. Bij die opening zaten ongeveer 400 mensen in de zaal.”

Een aantal waar Just Us tegenwoordig niet zenuwachtig meer van wordt. ,,We hebben in het verleden al gezongen voor zalen van 3000 mensen”, aldus Spierings. Het koor bestaat al sinds 1985 en Spierings (66) – de oudste van het stel – is er bijna vanaf het begin bij. ,,De jongste is rond de 40 jaar oud.”

Olympics

In het verleden deed Just Us onder meer mee aan wedstrijden in Denemarken, Italië en Zuid-Korea. Volgend jaar vinden de Choir Olympics plaats in Antwerpen. Spierings: ,,Daar verwachten ze 25.000 zangers. Als dit toernooi goed gaat willen we daar waarschijnlijk ook aan meedoen.”

Eerst nog even afwachten dus of Just Us potten heeft gebroken tijdens het Maastrichtse toernooi. ,,Ik heb geen idee of we kans maken te winnen”, aldus Spierings. ,,We proberen natuurlijk om een mooie prijs weg te slepen.”