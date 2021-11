Koreaanse chipmaker mag miljarden kostende ASML-machines niet in China zetten

Met kniptang en zaag gaan we de knotwilgen te lijf tijdens natuurwerk­dag

VELDHOVEN - De natuur in ons land staat er weer iets beter bij. Vrijdag gingen 1.777 basisschoolleerlingen aan de slag met kniptang en snoeischaar, zaterdag was het de beurt aan 12.693 vrijwilligers. In Veldhoven ging ED-verslaggever Geert van Elten zelf knotwilgen te lijf.

7 november