Kortsluiting in accu in cleanroom ASML; twee medewerkers voor check up naar ziekenhuis

In een cleanroom in gebouw 4 van de producent van chipsmachines ontstond kortsluiting in een kleine accu. Daardoor kwamen giftige dampen vrij. De twee medewerkers ademden die in, maar konden meteen de afgesloten ruimte verlaten. Ze hadden buiten al geen last meer van de giftige stoffen. De inmiddels gearriveerde ambulancebroeders namen desalnietteming het zekere voor het onzekere en vervoerden de ASML-medewerkers naar het ziekenhuis.