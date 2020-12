Koster Oerle aan de kant gezet na kritiek op nachtmis die tóch door zou gaan: ‘Ik ga geen fijne kerst tegemoet’

Leijten (72) is sinds een aantal jaren koster, lector en acoliet van de Sint Jan de Doperkerk in Oerle, het dorp waar hij zelf geboren en getogen is. Toen hij eind vorige week vanuit het parochiebestuur vernam dat er op kerstavond in vier Veldhovense kerken vieringen mét bezoekers zouden plaatsvinden, besloot hij aan de bel te trekken. In de Oerlese kerk was daarbij plek ingeruimd voor 74 kerkgangers.