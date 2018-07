Kratjesdief zwerft in holst van nacht rond met kruiwagen in Veldhoven: 'Van wie zijn deze spullen?'

Bewoners van de Van Aelstlaan zagen de man rond halfvijf rondlopen met de kruiwagen aan zijn handen. Gewaarschuwde agenten troffen even later de kruiwagen met spullen aan, maar de man was nergens te bekennen.

De fiets die naast de kruiwagen stond had de politie, eerder die nacht, bij een bekende zwerver aangetroffen. Van hem ontbreekt nog ieder spoor. De spullen zijn in beslag genomen en naar het politiebureau gebracht.

,,We zijn er van overtuigd dat deze spullen zijn gestolen", laat de politie weten. Er is echter nog geen aangifte gedaan. De politie weet dus nog niet wie de eigenaar is en is naar hem of haar op zoek.