Kringloop de Kempen en museum 't Oude Slot gaan samenwerken

Taalschool in Eindhoven en Deurne dicht tijdens fraudeon­der­zoek: ‘Met handteke­nin­gen gerommeld’

27 juli DEURNE - Tijdens een onderzoek naar grootschalige fraude bij taalschool TCI Compiti zijn vier vestigingen in de regio gesloten. Onder andere over de locatie in Deurne kwam een signaal binnen over gesjoemel.