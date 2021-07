Kritiek op plan voor extra ambtenaren in Veldhoven: ‘Dan heb je geen slanke maar een volslanke overheid’

Dat bleek dinsdagavond tijdens een raadsvergadering waarin het over de financiële toekomst van Veldhoven ging. In de zogenoemde Kadernota 2022 constateren burgemeesters en wethouders dat de ambtelijke capaciteit van het ambtelijk apparaat achterblijft bij het groeiende aantal taken dat de gemeente er in de loop der jaren bij heeft gekregen. Een eerste inventarisatie leert volgens het college dat er zo'n 30 fte bij zouden moeten komen.

Quote We doen het er maar even bij, is nu zo'n beetje de houding onder de ambtenaren, maar dat houdt natuurlijk een keer op. Jeroen Rooijakkers, wethouder Veldhoven

Meerdere raadsfracties toonden zich kritisch over die beoogde groei van het ambtenarenkorps. ,,We horen al langer dat de ambtelijke capaciteit een probleem is, nu gaat het zelfs over 30 fte", stelde Maarten Prinsen van Lokaal Liberaal. ,,We hebben allemaal de mond vol van een slanke overheid, maar in dit geval kunnen we beter van een volslanke overheid spreken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.”

Heel vreemd en niet af

Marionne van Dongen (CDA) noemde de hele gang van zaken ‘heel vreemd’ en de Kadernota zelf ook ‘niet af'. ,,Er nu in het laatste jaar van deze coalitie even 30 fte bij doen, dat is echt ontzettend veel, dat heeft ook grote financiële consequenties.” Sander Antonis (VVD) stelde daar tegenover dat ‘als we meer willen, het niet allemaal kan blijven zoals het is'. Een aantal oppositiepartijen besloot, mede uit onvrede over het voornemen om extra personeel aan te trekken, niet met de Kadernota 2022 in te stemmen.

Volgens wethouder Jeroen Rooijakkers (PvdA, financiën) is de ambtelijke capaciteit in Veldhoven al een jaar of tien niet of nauwelijks uitgebreid. ,,En dat terwijl het aantal gemeentelijke taken in de loop der jaren subsantieel is gegroeid", hield hij de raad voor. ,,We doen het er maar even bij, is nu zo'n beetje de houding onder de ambtenaren, maar dat houdt natuurlijk een keer op.” Volgens Rooijakkers speelt het capaciteitsprobleem niet alleen in Veldhoven, maar ook in plaatsen als Eindhoven en Helmond.

Vragen van morgen

Rooijakkers liet eerder al weten dat er binnen het Veldhovense ambtenarenapparaat op dit moment vooral ‘weinig capaciteit is om over de vragen van morgen na te denken'. Sterker nog, zo stelt de wethouder: er worden nu werkzaamheden uitgesteld die op en later moment moeten worden ingehaald. ‘Door deze opgaven te laten liggen, zadelen we toekomstige colleges op met een probleem‘, is zijn overtuiging.

Volgens Rooijakkers wordt de eerste inventarisatie van het capaciteitsprobleem op dit moment nader uitgewerkt. Daarbij wordt ook onderzocht of er alternatieve oplossingen zijn. ,,Het is nog vier maanden tot aan de begroting, tot die tijd kan er nog van alles gebeuren.”