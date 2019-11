Kritiek op Veldhovens plan voor gratis parkeren

VELDHOVEN - D66 en VSA zijn kritisch op het plan om gratis parkeren te introduceren in het Veldhovense Citycentrum. Maar de twee partijen hebben te weinig slagkracht om echt een vuist maken in de Veldhovense gemeenteraad.

Wie dacht dat de Veldhovense politiek jubelend het plan voor gratis parkeren in het centrum zou omarmen, heeft het goed mis. D66 en Veldhoven Samen Anders (VSA) zijn zeer kritisch. Dat ondernemers en vastgoedeigenaren flink in de buidel willen tasten om gratis parkeren mogelijk te maken, doet daar niets aan af.

Om het standpunt van VSA te stutten, haalde Jacob Beens onderzoek van de Rotterdamse Erasmus Universiteit aan, tijdens de raadsvergadering dinsdagavond. Kern van dat onderzoek: gratis parkeren leidt niet tot meer omzet, het genereert onnodig veel autoverkeer en gratis parkeren bestaat eigenlijk niet. Als onderhouds- en schoonmaakkosten niet betaald worden door de automobilist, draait de belastingbetaler ervoor op.

Dat laatste argument gaat slechts gedeeltelijk op in Veldhoven. Het plan om een blauwe zone in te stellen in het Citycentrum kost 880.000 euro. Vastgoedeigenaren, ondernemers en de twee supermarkten willen meer dan de helft van dat bedrag zelf betalen, voor ten minste vijf jaar.

‘Geen boodschap’ aan onderzoek

,,Hoe verklaart u dat winkeleigenaren en vastgoedeigenaren bijna een half miljoen euro willen investeren om dit plan te verwezenlijken? Zien die het allemaal verkeerd?”, wilde Peter Saris (VVD) weten. ,,Ja”, antwoordde Beens. ,,Wij denken inderdaad dat het beter is om te investeren in het onderscheidend vermogen van het winkelcentrum.”

Ook Vivianne van Wieren (VVD) toonde zich weinig onder de indruk van Beens Betoog. ,,Het klinkt heel mooi een onderzoek zus en zo”, zei Van Wieren. ,,Maar waar is het gezond boerenverstand? Laat dat gevoel ook spreken. We zijn niet voor niks volksvertegenwoordigers.”

Even later deed verantwoordelijk wethouder Daan de Kort (VVD) er nog een schepje bovenop. Hij gaf aan ‘geen boodschap’ te hebben aan onderzoeken die vaststellen dat gratis parkeren weggegooid geld is. ,,Ik heb veel meer een boodschap aan vastgoedeigenaren en winkeliers die hier in Veldhoven zitten. Ik denk dat zij veel beter weten wat ze nodig hebben, dan een professor in Rotterdam”, aldus De Kort.