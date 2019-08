Kromstraat Veldhoven voor het eerst in jaren weer vol

Nieuwbouw in Oerle stap dichterbij

10:58 DEN BOSCH/VELDHOVEN - Nu de verdichting in de bebouwing van Oerle toeneemt, heeft het echtpaar De Lepper het gevoel dat ze in hun huis steeds meer in een kuil te zitten. Volgens de rechter in Den Bosch vallen de gevolgen wel mee.