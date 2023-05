Kruispunt Nieuwstraat-De Plank in Veldhoven hoeft niet op de schop, maar fietsers voelen zich er niet veilig

Column Een cordon van vrouwen, een soort trap van engelen naar de hemel

Naar het einde toe van het concert van Gordon Lightfoot in 1975 in het Concertgebouw in Amsterdam verzamelden zich steeds meer jonge vrouwen opzij van het podium. Na het optreden moest de zanger zich een weg banen tussen dat cordon van vrouwen, een soort trap van engelen naar de hemel.