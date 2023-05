Kruispunt Nieuwstraat-De Plank in Veldhoven hoeft niet op de schop

Column Een hondje van het goeie leven; het baasje eet wel een boterham minder

Het hondje had een vrolijke blauwe pleister op z’n pootje, alsof het een peuter betrof die was gevallen en zich met een simpel stukje bruinroze Hansaplast niet zou laten troosten. ‘Mag er over een uurtje wel vanaf hoor’, zei de dierenartsassistente tegen het baasje.