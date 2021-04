Kunst in het Rond jubileert in Citycentrum

2500 boekjes in full color lagen vorig jaar klaar voor de Open Atelierroute van Kunst in het Rond. Door corona kon de kunstroute langs een aantal Veldhovense ateliers op 18 en 19 april niet doorgaan. Inmiddels is het tweejaarlijkse evenement al twee keer doorgeschoven. “Het gros van de boekjes hebben we nu maar met het oud papier meegegeven. We wachten de ontwikkelingen af voordat we weer een nieuwe atelierroute plannen. We gaan ervanuit dat het 2022 zal worden”, zegt voorzitter Clemens Stolwijk. Ook de expositie binnen het thema ‘naar 100 jaar Veldhoven’ die van 4 april tot 4 september 2020 in De Verdieping in het gemeentehuis stond gepland, ging niet door.