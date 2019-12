Kunst om Molen verrijkt met kunst in het veld in Veldhoven

VELDHOVEN / WINTELRE - De twaalfde editie van Kunst om Molen start op eerste kerstdag. Naast kunst op twee locaties is er langs de Wintelresedijk kunst in het veld te zien.

Jeske Snoeren van Hoogeind Keramiek en Riek en Guus Wouters van Atelier Le vent des forêts uit Wintelre laten al jaren werk zien tijdens het kunstevenement rondom molen Sint Jan aan het Hoogeind. Gemiddeld twee- tot driehonderd bezoekers bezoeken in de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar de locaties aan het Hoogeind 24 in Oerle en Kerkheide 4 in Wintelre. Snoeren laat nieuw keramisch werk zien. Haar echtgenoot Ruud debuteert tijdens deze editie. ,,Ik ben al langere tijd met tekenen en schilderen bezig. Het afgelopen jaar heb ik mij in Academie Arendonk bekwaamd in grafische technieken. Daarin exposeer ik vier werken.”

Gastexposant Paul van Twist toont vier bijzondere machines die eerder al in het buitenland te zien waren. Sinds vorig jaar worden gastexposanten uitgenodigd.

Verfraaiing van route

Zo staat er een opvallend kunstwerk van Peer Vaasen en Loes Smolders langs de Wintelresedijk. Samen maakten de kunstenaars van archeologisch hout van waterputten een kunstobject: ‘een huis op wielen’. Ook de Wintelrese Antoinette Donkers-Dekker verfraait de route met een kunstwerk. Het werk ‘(Illegale) ontbossing’ van Guus Wouters zal de passant niet ontgaan. ,,Dit heb ik gemaakt om de aandacht te richten op de massale ontbossing op aarde. Vaak gebeurt dit uit economisch oogpunt, terwijl men niet of minder bezig is met de gedachte dat het bos hard nodig is om de overmatige CO2 in de lucht te verwerken. In het werk zie je alleen het bovendeel van de voertuigen om het illegale/ondergrondse ervan uit te beelden. Het is belangrijk dat ook de volgende generatie straks gezond kan ademen.”

In en rondom hun Wintelrese atelier Le vent des Forêts tonen Riek en Guus Wouters nieuw werk. De schilderijen van Riek zijn in het atelier te bezichtigen en Guus exposeert zijn sculpturen van hout in de buitenlucht.