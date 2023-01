Laatste groet voor de Willibrorduskerk; ‘Jammer dat-ie dichtgaat, maar ja, we kwamen zelf ook niet meer’

ZEELST - De kerkbanken waren zondagochtend goed bezet tijdens de laatste eredienst in de Willibrorduskerk in Zeelst. Na een twee uur durende viering neemt de kapelaan de geloofsattributen mee in zijn auto om het naar de Christus Koningkerk te brengen, waarna binnen als slotlied het Willibrorduslied wordt gezonden. Bij beide kerken luiden de klokken.

Jet de Greef is een van de eersten die na de mis naar buiten komt. ,,Het was een mooie dienst, maar ik vind het niet zo fijn dat de kerk dicht gaat. Ik heb geen zin om naar de kerk in Meerveldhoven te gaan.”

,,Ik voel heel veel nostalgie. Vanaf het moment dat we in Veldhoven kwamen wonen, kwamen we hier”, zegt Riet van Rooij. Dochter Ine vult aan: ,,Wij zijn hier allemaal gedoopt. Mijn moeder wilde graag naar de laatste dienst, dus komen we samen een laatste groet brengen.” Riet is niet zo blij dat er een klimhal in de kerk komt. Ine kijkt daar iets anders tegenaan. ,,Zo blijft het toch van de gemeenschap. Het is ook niks om het leeg te laten staan.”

Niet meer praktiserend

Dat vinden ook Hans en Erna Vos, die na de dienst de kerk binnenlopen om nog wat foto’s te maken. Hans: ,,Het is jammer dat de kerk dichtgaat, maar ik begrijp het wel. Zelf kwamen we ook niet meer.” Erna: ,,We hadden het er net over. Als mijn ouders nog leefden, hadden ze het wel apart gevonden. We zijn wel katholiek opgevoed, maar niet meer praktiserend. We zijn hier wel getrouwd en onze kinderen zijn hier gedoopt en hebben hun communie gedaan. Helaas heb ik allebei mijn ouders hier ook begraven.”

Best intens

Roos van den Hurk en Nick Sprock staan bij het orgel waar Karel van den Hurk net heeft gespeeld. ,,Wij komen eigenlijk nooit in de kerk. Nu kwamen we voor opa”, zegt Roos. Nick: ,,Het was best intens. Je ziet dat het veel mensen iets doet.” Ans Freling is een van de vaste kerkgangers. ,,Ik ben vaste klant. Het is zonde dat ze deze kerk verlaten. Deze architectuur is veel mooier dan de Christus Koningkerk, maar ik ben wel blij dat de kerk niet wordt afgebroken. En de jeugd zal er we blij van worden dat ze hier kunnen klimmen. Voor de diensten ga ik voortaan naar de Caeciliakerk.”

Wie nog een aandenken wil aan de kerk kan zaterdag tussen 14 en 16 uur terecht. Dan worden niet kerkelijke spullen verkocht. Ook de kerkbanken zijn dan te koop.