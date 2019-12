Laatste locatie spaceboxen in Veldhoven in gebruik genomen

VELDHOVEN - Momenteel nemen de eerste bewoners hun intrek in een spacebox aan de Antwerpsebaan in Veldhoven. Hiermee is de vierde en laatste locatie voor de tijdelijke huisvesting van ‘spoedzoekers’ in gebruik genomen.

Om de druk op de huurwoningmarkt te verlichten, hebben vier woningcorporaties in Veldhoven een aantal (tijdelijke) locaties en panden voor het huisvesten van mensen die met spoed een woning nodig hebben, zoals jongeren, alleenstaanden, statushouders en overige spoedzoekers. Wooninc heeft aan de Djept 20 woningen van het type Heijmans ONE staan, en Woonstichting ‘Thuis plaatste eerder 32 tijdelijke woningen in Oerle. Woonbedrijf heeft 30 spaceboxen aan de Blaarthemseweg staan en sinds kort nog eens 30 aan de Antwerpsebaan.

Prima thuis

Bij een van de dertig spaceboxen aan de Antwerpsebaan wapperen Tibetaanse vlaggetjes vrolijk in de wind. In het groene tweepersoons onderkomen wonen sinds begin deze maand Anja (25) en Koen (28). Voor het eerst wonen ze samen. „We zijn net terug van een fietsreis van vier maanden door Europa. Tijdens de tocht hebben we zo’n 3.400 kilometer gefietst en onder meer Rome aangedaan. Overnachten deden we in een tentje”, legt Koen uit. De komst van de wintermaanden deed het duo besluiten om weer richting huis te trappen. Vóór de reis woonden ze ieder nog op een kamer in Eindhoven. Bij terugkeer landden ze even bij hun ouders.

„Begin november schreven we een motivatiebrief aan Woonbedrijf waarom we in aanmerking willen komen voor flexwonen. Op 2 december kregen we de sleutel van deze dubbele spacebox. Ze voelen zich al prima thuis in hun schaars ingerichte onderkomen. „Het is groot genoeg voor ons tweeën. Een kleine berging zou wel handig zijn als opslagruimte en voor onze fietsen.” Die fietsen staan nu in een gemeenschappelijke stalling. Ook zijn er enkele wasmachines en drogers voor gemeenschappelijk gebruik. Net als de woonunits op de andere drie locaties, kunnen ook deze maximaal tien jaar blijven staan. De huidige bewoners maken deze tijd niet vol. Anja: „We mogen hier maximaal twee jaar wonen. Dat is het idee achter flexwonen. Dus in december 2022 moeten we hier weer weg.”

Aan de Antwerpsebaan staan 26 eenpersoons en vier tweepersoons spaceboxen. De huurprijs voor een eenpersoons onderkomen is 467,21 euro, en een tweepersoons exemplaar kost maandelijks 528,70 euro. Woonbedrijf verwacht dat in januari 2020 alle spaceboxen verhuurd zijn.