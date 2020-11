Laatste reis met Scania Torpedo

Van der Ende en Cornelissen zijn beroepschauffeur op een vracht­wagen. ,,De passie is het rijden en de vrijheid. Ik zou niet tussen vier muren kunnen werken”, zegt de geboren Friezin Van der Ende.

Twee jaar geleden schafte het koppel een eigen vrachtwagen aan en startte het bedrijf R&S Transport. In dezelfde periode overleed de ex van Van der Ende. ,,Hij was tractorchauffeur bij een loon­bedrijf. Hij maakte zijn laatste reis in een rouwstoet met tractoren. Dat was heel indrukwekkend om mee te maken.”

Eerder dit jaar startte een kennis van de Veldhovenaren het bedrijf Uitvaarttruck, maar hij had er te weinig tijd voor en dat zette het tweetal aan het denken. Ze pakten de kans om een tweede truck aan te schaffen en konden Uitvaarttruck overnemen. Van der Ende: ,,Sinds vorige week zijn we eigenaar van het bedrijf. We hebben twee trucks tot onze beschikking. Een witte Volvo en een antracietkleurige Scania Torpedo. Die laatste is heel mooi voor rouwvervoer. Het is er een met een neus, die zie je niet zo veel meer. Een groot deel van zijn leven is deze truck gebruikt als lesauto. Hij heeft altijd binnen gestaan en ziet er nog piekfijn uit.”

Milieuzones

In verband met ingestelde milieuzones kunnen gemeenten dieselauto’s boven een bepaalde leeftijd weigeren. ,,Onze truck is twintig jaar oud. Maar voor uitvaarten krijgen we indien nodig ontheffing”, weet Van der Ende.

Uitvaarttruck heeft de beschikking over een frame dat over de schotel van de truck wordt gelegd. Op dat frame kan elk formaat kist worden bevestigd. Het frame past op beide vrachtwagens. Verder is de auto voorzien van rouwvlaggetjes en eventueel een rouwboeket.

Rouwstoetbegeleiding

Naast rouwvervoer biedt het bedrijf ook rouwstoetbegeleiding aan. ,,Bij langere afstanden is dat handig. Achteraan de stoet rijdt een voertuig dat voorzien is van een dakdrip, een led-scherm waarop een tekst kan worden geplaatst die achterliggers informeert”, legt Van der Ende uit. Tot hun doelgroep rekent het tweetal vooral chauffeurs en oud-chauffeurs. Uitvaarttruck is te bereiken op telefoonnummer 06-25054725.