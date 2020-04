Lab in Veldhoven kritisch op minister: ‘Vier keer zoveel testen op corona is onhaalbaar’

Minister Hugo de Jonge schept ‘valse verwachtingen’ met zijn plannen om in plaats van 4.000 mensen straks 17.500 mensen in Nederland per dag op corona te testen. En later zelfs 29.000 mensen. Volgens arts-microbiologen van het Veldhovense lab van stichting PAMM is dat alleen in theorie mogelijk: „Maar in de praktijk zijn die aantallen onhaalbaar.”