Ladies Circle zet voor 't goede doel beste beentje voor. ‘We willen nu geen stap missen’

De penningmeesters van de belevings- en bijentuin de BijenBerkt in Veldhoven en Arboretum Boomrijk Park Meerland in Eindhoven zijn in hun nopjes. De dames wandelen momenteel dagelijks om hun clubkas te spekken.

,,Er zijn tal van acties maar de natuur is vaak een ondergeschoven kindje. We willen in ons jubileumjaar iets lokaal doen én voor de natuur. Als ik daarover vertel, spreekt dat mensen erg aan”, zegt Nikki Soetekouw. Ze is voorzitter van de Ladies’ Circle 29 De Kempen, een informele groep van momenteel zestien vrouwen die zich inzet voor de gemeenschap.

Drie miljoen stappen

Een jubileumfeest zit er nu niet in, daarom bedachten de dames om te gaan wandelen voor het goede doel. De uitdaging die ze aangaan, is om in dertig dagen samen drie miljoen stappen te zetten. De stappen worden geteld vanaf 23 maart.

,,Door corona kunnen veel activiteiten nu niet. Maar deze actie kunnen we alleen of met tweeën doen. Om de drie miljoen stappen te halen, moeten we er ieder dagelijks zo’n 6.000 zetten”, berekende Caroline Baijens uit Eindhoven.

Tosca Goes is niet zo’n wandelliefhebber. ,,We verleggen hiermee echt onze grenzen. Het is voor ons belangrijk om iets te doen in de Kempen. En niets is zo belangrijk als de natuur. Zonder bijen zijn we nergens”, motiveert ze de keuze voor de bijentuin.

Quote Ook het regelmatig boodschap­pen doen tikt lekker aan Nikki Soetekouw

De Veldhovense wandelt nu vooral met haar gezin. Dochter Dionne (5) is haar belangrijkste supporter. ,,Ze vraagt elke dag hoeveel stappen ik al gezet heb.” Voorzitter Soetekouw is tot nu toe de hofleverancier. ,,Ik heb een kookstudio in Heeze. Daar loop ik veel. Ook het regelmatig boodschappen doen tikt lekker aan.”

De stappen worden niet alleen met de smartphone geteld. Soetekouw: ,,Een aantal ladies heeft een nieuwe vriendin in de vorm van een horloge met stappenteller. We willen nu geen stap missen.” Patty Buiting gebruikte haar middagpauze al eens om te stappen. ,,Ik had geen wandelschoenen bij me. De blaren stonden na afloop op mijn hakken.”

Elke avond sturen de dames hun stappen naar een appgroep. Rianne Gommans houdt de totaalstand bij. Die stond na vier dagen al op 567.000. De wandelactie loopt nog tot 23 april.

Blij verrast

Voorzitter Leo Hendriks van bijenhoudersvereniging St. Ambrosius was verrast toen hij een telefoontje kreeg van een van de ladies. ,,Ze hadden over ons gehoord en wilden ons steunen. Daarop heb ik ze informatie over de belevingstuin gestuurd en wat we hier zoal doen. We hebben nog wel wat bloemen en planten nodig.”

Mensen die de vrouwen willen sponsoren, kunnen dat al doen vanaf een bedrag van twee euro. Kijk voor informatie hierover op lc29.ladiescircle.nl/actie-natuur. Zodra een bedrag van 250 euro is bereikt, wordt dat beurtelings overgemaakt naar de twee doelen.