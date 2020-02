Lage alt Annie geniet al 60 jaar bij Kempenkoor

Als hoogtepunten noemt Van Rooij de concertreizen waarvan ze er al veel heeft meegemaakt. Eerst was dat elke drie jaar, maar in de jaren 90 werd dat elke vijf jaar. ,,De saamhorigheid en het optreden met een koor in het buitenland is geweldig, zoals we onder meer in Praag hebben gedaan. De bootreis naar Engeland in de jaren 70 is me ook goed bijgebleven. Het was heel gezellig op de boot, maar ik was zo zeeziek.’’



Ook is ze al jaren een vaste waarde in het Selster Dameskoor, waarmee ze rouw- en trouwdiensten opluistert in de Willibrorduskerk in Zeelst. ,,Ooit luisterden we jaarlijks wel veertig uitvaartdiensten op. Nu zijn dat er nog zo’n achttien per jaar.’’



Op 6 en 8 april zingt ze met Kempenkoor de Matthäus Passion in de St. Clemenskerk in Gerwen en in de Sint Petrusbasiliek in Oirschot. De uitvoering van Eind Deutsches Requiem is op 31 oktober in de Lidwinakerk in Best.