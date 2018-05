Landmacht lanceert charmeoffensief op Sondervick college in Veldhoven

Geen jeugdwan­del­drie­daag­se in Veldhoven dit jaar

22 mei VELDHOVEN - Traditiegetrouw is er in de laatste week van de schoolvakantie een jeugdwandeldriedaagse in Veldhoven. Dit jaar is het anders. De organisatie heeft besloten een jaartje over te slaan om volgend jaar met vernieuwde driedaagse te komen.