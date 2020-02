Laura uit Veldhoven zorgt voor mooie toekomst voor kinderen in Afrika

Laura Beljaars (31) droomde van Afrika. Tijdens haar pabo-opleiding kreeg de Waalrese, die inmiddels in Veldhoven woont, in juli 2013 de kans om voor twee weken naar Oeganda te gaan. Samen met 35 studiegenoten vertrok ze die zomer, angstig en onzeker, naar Oost-Afrika. Nu, zeven jaar later, heeft ze in de tweede stad van Oeganda een bakkerij opgezet en met de opbrengst wordt het onderwijs voor tientallen kinderen gefinancierd. Bovendien is Beljaars een nieuw project gestart, waardoor oudere kinderen een vakopleiding kunnen volgen. Ook denkt ze na over de opening van een winkel.

Gilles de la Tourette

Wie had dat gedacht van het meisje bij wie in haar jeugd is vastgesteld dat zij lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette (motorische 'tics') en ADD, maar dat ook een depressie heeft doorstaan. Laura zelf in ieder geval niet. ,,In die tijd was ik vaak moe, had ik dwanggedachten en wilde ik liever niet te ver weg van huis en van wat ik nodig had. Maar ik had die droom. En eenmaal in Afrika bleven mijn dwanggedachten weg. Het leven verliep daar zo langzaam en rustig dat ik alles in mijn hoofd goed kon ordenen."

Tijdens een bezoek aan Child Restoration Outreach Uganda (CRO), een organisatie die straatkinderen en hun families ondersteunt, werd Beljaars verliefd. Verliefd op al die kinderen die dagelijks op straat leven, maar die er nog minder toe lijken te doen dan een straathond. Ze worden geschopt en geslagen en reageren schichtig bij een aanraking.

Edukans

Een jaar later keerde ze terug. Nu in haar eentje en voor drie maanden: ze was vastbesloten een succes te maken van haar vrijwilligerswerk onder de vlag van onderwijsexpert Edukans. Uiteindelijk bleef ze er acht maanden.

Edukans is een Nederlandse organisatie die actief is in achttien landen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. De instelling ziet het als haar belangrijkste taak om in ontwikkelingslanden het onderwijs structureel te verbeteren, omdat zij scholing en vorming ziet als de sleutel tot duurzame ontwikkeling. Beljaars zou in Lira eigenlijk leerkrachten gaan coachen, maar ontdekte een groter, acuter probleem. ,,Er was een jongen in elkaar geslagen en hij lag in het ziekenhuis. Er was geen 40 euro voor behandeling en de jongen zou sterven. Ik was in tranen en heb, via CRO, die 40 euro uit eigen zak betaald. Maar ik realiseerde me dat er een duurzamere oplossing moest komen."

Wies en Jacques, de ouders van Laura, raakten betrokken en zorgden voor donaties. Ook reisden zij naar Oeganda en gaven workshops en hielpen met de administratie. ,,Familie en vrienden zijn bijna blut en inmiddels hebben we een Nederlandse Foundation opgericht, want continuïteit is belangrijk. Tenslotte hebben alle kinderen recht op een fijn leven."