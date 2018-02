Leerlingen Sondervick College Veldhoven krijgen weerbaarheidstraining

De leerlingen van het Sondervick College in Veldhoven vertellen over de eerste lessen die ze gevolgd hebben uit het Rots & Water-programma. De effecten van dat programma zijn nu aangetoond met een onderzoek dat is uitgevoerd door Sondervickdocent Henry van den Bogert en geanalyseerd door Jelline Yjkema van Rots & Water Instituut Nederland en wetenschappelijk onderzoeker Bas Steunenberg van de hogeschool Utrecht. Er werd onderzoek gedaan in negen brugklassen vmbo en mavo en mavo/havo. Rots & Water is een weerbaarheidsprogramma dat deels uit fysieke en deels uit mentale oefeningen bestaat. Het wordt sinds 2009 op het Sondervick College gebruikt. Van den Bogert: "We hadden zelf in de gaten dat leerlingen het leuk vonden en zich er goed bij voelden, maar wilden ook vastleggen wat het effect was en of het genoeg winst opleverde om er mee door te gaan."