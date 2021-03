Leerlingen Sondervick maken bordjes voor Belevingstuin

VELDHOVEN - Leerlingen van het Sondervick College in Veldhoven maakten bordjes voor de Belevingstuin in Veldhoven. Die tuin is onder andere bedoeld voor mensen met dementie.

,,Het zou wel leuk zijn als we naar de tuin gaan en dan weten: ‘wij hebben dit gemaakt’. Dat vind ik het leukste hier. Elke keer als we iets maken, kunnen we het mee naar huis nemen en laten zien”, zegt Milan Nazari. Hadi Masri: ,,Het is ook leuk om te weten waar je voor werkt.” Samen met Anass Tienhoven en Brian Meijer volgen ze de richting PIE (Produceren, Installeren en Energie) aan het Sondervick College.

Uitleg

,,We krijgen vaak vragen over welke planten in onze tuin staan”, vertelt Jan Kuipers van de Belevingstuin. Daarom maakten leerlingen van het Sondervick College 104 bordjes met de Nederlandse en Latijnse naam en een symbool van vlinders en/of bijen dat laat zien hoe aantrekkelijk de plant voor de insecten is. Docent Mark Parren komt regelmatig op bezoek in de tuin en Kuipers vroeg hem of de leerlingen bordjes konden maken.

,,Twee jaar geleden kwam Mark met leerlingen een dag meehelpen. Ze toonden echt heel veel inzet en deden alles wat nodig was, ook de composthoop overscheppen met hun dure Nikes”, lacht Kuipers.

Dichtbij de maatschappij

Parren (46): ,,We geven leerlingen het liefst werkstukken die aansluiten bij de maatschappij. Zo hebben we het in het verleden ook al projecten gedaan voor Severinus en Oktober.” De leerlingen hebben dit keer van hun docent moeten horen waar hun werk voor gebruikt wordt. ,,Ik probeer ze dan te laten inzien hoe mooi het is als ze daar dan iets voor de medemens doen.”

Brian Meijer: ,,Ik weet niet precies waar het voor was, een vereniging. Ik heb buizen doormidden gezaagd.” ,,Je hebt ook gelast hè”, zegt een ander. ,,Daarna moest het worden afgebraamd zodat het gelast kon worden in een lasmal.” Nazari: ,,Als ik nu naar die eerste las kijk, lijkt het wel of we echt amateurs waren.”

Nadat de leerlingen het stafmateriaal de juiste kleur hebben gegeven, maken vierdejaars nog de bordjes met een laser die op het onderstel worden bevestigd. Rond mei wordt het project opgeleverd.