Lekker steggelen met John van Spanje (1941-2021) in zijn bruine kroeg in Zeelst

Een feestje bij Philips Direct Export in 1960, wat werd er gevierd?

17 april EINDHOVEN - Het is 1960 als deze drumband een optreden geeft tijdens een feestavond van Philips Direct Export. Wie was erbij die dag in Hotel Royal in Eindhoven. Anekdotes over Philips Direct Export of Hotel Royal zijn ook welkom. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.