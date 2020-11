'Lelijke streep' door rekening van Veldhovenaren: WK hockey voor veteranen gaat niet door

VELDHOVEN - Het WK hockey voor veteranen in Japan gaat niet door. Corona gooide roet in het eten. In plaats daarvan blijven selectiespelers Veldhovenaar Harry Slagter en Lukas Zeijlemaker uit Valkenswaard gewoon doortrainen in de hoop op betere tijden.

Het contrast is op een mistige woensdagmorgen groot. Geen mythische olympische hockeyvelden in Tokio, maar een degelijke kunstgrasmat van het Veldhovense Basko. Lukas Zeijlemaker (66) en Harry Slagter (68) hadden zonder corona nu op het WK in Japan gestaan. ,,Een lelijke streep door de rekening”, vertelt tandarts Harry Slagter tussen twee trainingen. ,,Het toernooi is verplaatst naar volgend jaar. Wellicht gaat het dan alsnog gebeuren.”

Beide heren zijn lid van Nederlandse Hockey Club (NHC) “De Zestigplussers”. De landelijke vereniging werd dertig jaar geleden opgericht. Slagter, ook actief bij de veteranen van Basko: ,,Het is een club met een uiterst professionele opzet. We spelen iedere twee weken de ene keer op dinsdag en de andere keer op donderdag een landelijke competitie waarbij de spelers worden gemixt. Je speelt daardoor om de veertien dagen in een ander team. Van daaruit wordt een selectie van zestien spelers samengesteld die Nederland vertegenwoordigd. Iedereen vanaf zestig jaar kan lid worden.”

Zeijlemaker valt hem bij. ,,We hebben geen bondscoach of zo, maar een selectiecommissie die bepaald wie Nederland mogen vertegenwoordigen. Er wordt op het WK in verschillende leeftijdscategorieën gespeeld. Wij staan in het 65+ team. Het 80+ team heeft maar één tegenstander en dat is Engeland. De overige landen haken al af bij 75+.”

Gewoon doortrainen

Om in conditie te blijven trainen de twee senioren gewoon door. ,,Normaal zijn de centrale bijeenkomsten in Wageningen”, aldus Zeijlemaker, op zondag spelend bij de veteranen van Oranje-Rood. ,,De komende tijd zijn die afgelast. Harry en ik zijn de enige Brabanders in de selectie. Iedere woensdagmorgen trainen we nu hier met z’n tweeën. Harry slaat dan een balletje en ik verdedig het doel. Ik maak er speciaal tijd voor vrij want het is heerlijk om op deze leeftijd nog veelvuldig te kunnen bewegen.”

Voor Zeijlemaker komt de huidige coronacrisis dubbelhard aan. Als artiest bij het Valkenswaardse ‘t HuisTheater liggen die activiteiten nu al maanden stil. De Amsterdammer van geboorte zou begin dit jaar zijn debuut gaan maken als international. Dat ging ook niet door. ,,Ik bekijk het positief. Wie debuteert er nog op zijn 65ste in een nationale team? Mijn kinderen zeggen wel eens gekscherend “Het moet niet gekker worden, pa.”

De reis naar het land van de Rijzende Zon had het hoogtepunt in de hockeyloopbaan van de twee “oudjes” moeten worden. Slagter: ,,De EK’s en WK’s in Barcelona, Glasgow of Brasschaat waren ook geweldig, maar uitgerekend op de velden waar de Olympische Spelen worden gehouden is natuurlijk net een treetje hoger. Alle spelers betalen de reis- en verblijfskosten geheel uit eigen zak.”

Volledig scherm Het tweetal had nu eigenlijk in Japan moeten zitten. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media