Leroy leert mensen op zijn e-foil, een speciale surfplank, over water te vliegen

VELDHOVEN/EERSEL - Op een speciale surfplank over het water vliegen. Dat is e-foilen in een notendop. De sport wordt steeds populairder, en Leroy Meurs geeft er sinds kort les in. Hij schenkt de opbrengst deels aan een goed doel.