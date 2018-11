Letty Demmers waarnemend burgemeester Noord-Beveland

Saillant detail is dat Delhez burgemeester wordt van Veldhoven, de gemeente waar Demmers afgelopen jaar waarnemer was. Demmers (66) is geen onbekende in Zeeland. Ze was korpschef van de politie en waarnemend burgemeester van Vlissingen. Tot vorige maand was ze partijvoorzitter van D66.

Het duurde ongebruikelijk lang voordat er duidelijkheid was over de tijdelijke opvolging van Delhez, die het Noord-Bevelandse ambtsketen ‘slechts’ drieënhalf jaar droeg. Demmers begint op 27 november. Commissaris van de koning Han Polman wil uiterlijk in juni volgend jaar met de fractievoorzitters en de wethouders om de tafel en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseren over de openstelling van de vacature voor een nieuwe, vaste burgemeester. Daarmee lijken speculaties dat Delhez de laatste eigen burgemeester van Noord-Beveland was, voorlopig naar het rijk der fabelen te kunnen worden verwezen.

De gemeente Noord-Beveland werkt momenteel aan een toekomstvisie. Naast de reguliere burgemeesterstaken zal de waarnemend burgemeester zich samen met de raad en het college inzetten om de toekomstvisie voor de zomer van 2019 gereed te hebben.