Leuk oud worden in Boserf

VELDHOVEN - De reserveringsovereenkomst voor de grond waarop CPO-project Boserf in 2022 gerealiseerd wordt, is getekend. Aan de Eindhovensebaan komen dertien woningen.

,,Hier kan ik leuk oud worden, zonder eenzaamheid, angst of vrees.” Zo besluit Gerard Blokdijk maandag zijn gedicht ‘Gedachtes aan Boserf’. Boserf wordt een kleine leefgemeenschap aan een erf waar je elkaar tegenkomt en waar je klaarstaat voor elkaar, maar waar ook ruimte is voor privacy. ,,Dit is exact wat ik voor ogen had. We zitten in de derde fase van ons leven”, zegt Marijke Blokdijk. Het echtpaar Blokdijk behoort tot de pioniers van dit CPO-project.

Nog drie resterende woningen

Van de dertien te realiseren woningen op het perceel van vijfduizend vierkante meter zijn er al negen aan de man gebracht. De tiende koper is ook in beeld, maar die moet nog tekenen. De resterende drie woningen van bijna vier ton per stuk wachten nog op een koper. Naast dertien koopwoningen komt er ook een gemeenschappelijke ruimte. De groep is samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de bouw van het project.

Na enkele toespraken zet wethouder Hans van de Looij zijn handtekening onder de reserveringsovereenkomst. CPO-project Boserf wordt begeleid door KilimanjaroWonen. ,,Een locatie vinden voor een groep bouwers is een enorme opgave. Een gemeente die zo actief CPO ondersteunt als Veldhoven is uniek in Brabant”, stelt Kitty Hesen van KilimanjaroWonen.

De gemeente sluit in de ontwikkelvisie Zilverackers aan bij wat de Brainport Principles wordt genoemd. ,,We geven daaraan vorm in onze ambities met het gebied: vraaggericht bouwen, innovatief en onderscheidende woonmilieus. CPO is een vorm die daarop volledig aansluit”, meldt een woordvoerder van de gemeente.

Concrete plannen maken

Via de website Zilverackers.nl zijn medio 2019 mensen die de wens hebben om zelf (in een groep) te bouwen aan hun droom, enthousiast gemaakt. Iedereen kon zich individueel aanmelden op ‘fictieve groepen’, maar ook als groep met een concreet idee. De woordvoerder: ,,We hebben een Meet-up georganiseerd om geïnteresseerden bijeen te brengen. Groepen konden hun idee pitchen. Naar aanleiding daarvan hebben geïnteresseerden zich bij een groep aangesloten. Zo zijn gaandeweg de fictieve groepen vervangen door concrete groepen. Daarmee zijn we in gesprek gebleven, over mogelijkheden en onmogelijkheden, kansen en risico’s, en verwachtingen. Inmiddels zijn er zeven bouwgroepen die in Zilverackers/Kransackerdorp samen in een groep (CPO) willen bouwen. Boserf en Ecodorp zijn al ver in het proces. Twee andere bouwgroepen hebben zich verenigd en zijn net als nog twee andere bouwgroepen concrete plannen aan het maken.”

De fase voorlopig ontwerp van Boserf is inmiddels afgerond. De eerste activiteit op het perceel is het bodemonderzoek dat na de zomervakantie plaatsvindt.