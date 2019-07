Leverkanker: van een doodvonnis naar genezing

Het is het meest in het oog springend voorbeeld van de meerwaarde van regionale samenwerking in de gezondheidszorg, zeggen de chirurgen Wouter Leclercq en Rudi Roumen, mede namens hun collega Gerrit Sloter, van het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven. In 1999 besloten de ziekenhuizen in de regio oost-Brabant om leveroperaties voor deze vorm van kanker voortaan alleen in het MMC uit te voeren. Later kwam daar ook Noord-Limburg bij. ,,Dat was in die tijd een vooruitstrevend besluit", zegt Leclercq. ,,Tot die tijd was je als patiënt afhankelijk van het ziekenhuis waar je binnen stapte."