Lezen, ontmoeten, beleven en verbinden in Dementheek Veldhoven

Ontspannen sfeer

Van der Heijden: "In een ontspannen sfeer kan in de Dementheek kennis worden genomen van alle mogelijke informatie over dementie. Met name mantelzorgers kunnen hier hun voordeel mee doen en daarmee beter begrijpen wat er omgaat in de dementerende mens. Dementie is een aspect in het leven waar we allemaal mee te maken hebben en/of mee te maken zullen krijgen.”