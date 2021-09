Lezing over Veldhovens project Verbonden Levenslopen

Mogelijk wordt deze periode later geleidelijk verlengd. Sliphorst promoveerde in 2020 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op een onderzoek naar de persoonlijke levensomstandigheden van een deel van de Bosschenaren tussen 1814 en 1903. In Veldhoven gaat hij in samenwerking met Erfgoedhuis Veldhoven een vergelijkbaar onderzoek uitvoeren. Daarbij maakt hij gebruik van genealogische bestanden van twee Veldhovenaren.