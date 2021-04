Lichtpuntjes in Máxima Medisch Centrum in Veldhoven: studenten fleuren de gang op met herdenkingsramen

Minder overlast door mensen met ‘onbegrepen gedrag’; Wijk-GGD’er in Veldhoven en Waalre mag blijven

2 april VELDHOVEN/WAALRE - Eropaf. Dat is voor de wijk-GGD’ers van de gemeenten Waalre en Veldhoven dé manier van werken. Tussen januari en november vorig jaar hebben Kirsten Peek en Joep Gorissen hun ‘outreachende’ benaderingswijze 247 keer in de praktijk gebracht. Met de behaalde resultaten is het nut en de noodzaak van de betrekkelijk nieuwe functie bewezen. In beide gemeenten is de post ‘wijk-GGD’er’ in de reguliere begroting opgenomen. In Eindhoven loopt eenzelfde pilot.