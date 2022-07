Lichtstad Open: nieuwe bodybuildwedstrijd voor beginners in Veldhoven

VELDHOVEN - Lichtstad Open is de naam van de nieuwe bodybuildingwedstrijd voor beginners, die eind dit jaar in Veldhoven plaatsvindt. De naam is gebaseerd op ‘Mister Lichtstad’, een wedstrijd die in de jaren 80/90 in Eindhoven werd gehouden. Harry de Jonge won die in 1984 en organiseert nu met zoon Tim zelf een wedstrijd voor beginners.

Het nieuwe initiatief blijkt aan te slaan. Met ruim veertig inschrijvingen hebben ze er al meer binnen dan de wedstrijden die de nationale bond in september organiseert, terwijl het grootste deel van de inschrijvers dat normaal gesproken op het laatste moment doet.

Klimaat voor grote wedstrijden is er niet meer

De Jonge was vanuit zijn sportschool Muscle Totaal eerder al medeorganisator van de Flex Cup (later SAP Cup), eveneens een wedstrijd voor beginners. Die was groter van opzet. ,,Voor zo’n wedstrijd is het klimaat er niet meer. In de tijd dat ik meedeed aan wedstrijden, verkochten we het congresgebouw in Den Haag uit en hadden we tweeduizend man binnen. Dat lukt nu niet meer. Maar je kunt het ook niet vergelijken omdat er tegenwoordig zoveel meer te doen is. En het sponsorlandschap is helemaal veranderd. Veel van de merken waar wij mee werkten zijn weg of geminimaliseerd. Toen twee jaar corona ook de sport stil legde, moesten we eigenlijk opnieuw beginnen.”

Quote Bijna alle wedstrij­den zijn in de Randstad, dus het is leuk om weer eens een wedstrijd hier te hebben. Harry de Jonge

In de sportschool van de Veldhovenaren wordt een hal ingericht met spiegels voor de poseerlessen die 2 september starten. ,,Ik doe het ook een beetje uit eigenbelang. We begeleiden mensen naar de wedstrijd toe. Die poseerlessen zie je niet op een andere sportschool. Het geeft een bepaalde sfeer waardoor anderen er ook zin in krijgen. Het is ook fijn als er wat meer animo komt op andere sportscholen voor de wedstrijden. Een beetje positieve aandacht voor de sport is altijd welkom. Bovendien zijn bijna alle wedstrijden in de Randstad, dus het is leuk om weer eens een wedstrijd hier te hebben. Ik dacht indertijd ook; ik doe eerst hier wel eens mee aan en wedstrijd.” 38 jaar na dato herkennen mensen hem nog steeds als Mister Lichtstad, vertelt hij.

Destijds alleen verschillende gewichtsklassen

De sport is sinds die tijd wel veranderd. ,,In mijn tijd had je alleen verschillende gewichtsklassen. Nu is het allergrootste deel bij de dames bikini en bij de heren men’s physique. Dat zijn meer mannen met een ‘beach boy’ look. Ik moest daar in het begin wel aan wennen hoor, omdat ik van de old school ben. Met zo’n short zie je de bovenbeenspieren niet eens", vertelt hij. ,,Maar het het niveau was wel heel goed en je went eraan. In het begin waren de bikinidames mooie meiden met een leuk figuur, nu zie je duidelijk dat ze trainen. Dat evolueert. Al verlang ik in mijn hart nog wel eens naar vroeger, toen je jaren moest trainen om mee te kunnen doen. Maar het heeft onze sport wel gered en steeds populairder gemaakt. Het zal altijd mijn passie blijven. Het is verbazingwekkend hoe mensen hun lichaam kunnen veranderen met wat gewichten en voeding.”

Uit de eigen gelederen van de sportschool zijn er inmiddels zes aanmeldingen. De Jonge hoopt dat er zich uiteindelijk zo’n tien inschrijven. De poseerlessen worden gegeven door mensen van de sportschool, onder wie Cacharel Habraken, die eerder meedeed aan de SAP-cup en die gevolgd werd door deze krant, maar ook Koen van Gaal en Chayenne Jansen Eyken Sluyters, een Veldhovense die aan de wereldtop staat. Daarnaast geven Bram Alting en Abdo Alkhaled de lessen.