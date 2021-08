Liefde voor fotografie zat er al vroeg in bij Janus Blankers: ‘Ik ben elke dag blij met mijn zintuigen’

,,Ik was altijd bij mijn vader. Hij was invalide door een hersentumor en had veel hoofdpijn. In de natuur kon hij met die hoofdpijn overweg. Ik leerde de hengelsport van hem en we gingen ook ’s avonds palingvissen. Tegenwoordig mag dat niet meer. Dan gingen we in het pikdonker naar de Tongelreep. Op een gegeven moment zagen we een moederegel met vier jonkies over een bospad lopen. Toen dacht ik nondepie, dat zou ik weleens willen vastleggen. Ik was een jaar of dertien en kocht een Praktica. Ik maakte vooral zwart-wit foto’s die ik zelf ontwikkelde met een vriend in een doka. Dat deed ik een tijdje, maar ik ging er niet mee door. Rond mijn 25ste kocht ik een Canon Powershot en ben ik echt gaan fotograferen, vooral tijdens vakanties”