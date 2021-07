Liefdesmusical TOP na jaar uitstel toch op de planken

VELDHOVEN - Muziektheater TOP uit Veldhoven brengt zaterdag 17 juli de musical ‘Liefde is alles’. Een musical met zestien verhalen over de liefde.

,,Ik wil eruit gaan met een knalvoorstelling”, zegt de 20-jarige Zoë Sandkuijl uit Veldhoven. Omdat ze gaat studeren doet ze na zes eerdere edities voor de laatste keer mee met de musical van het Veldhovense muziektheater TOP voor jongeren van 13 tot 21 jaar. Zaterdag 17 juli wordt de musical die vorig jaar niet door kon gaan alsnog opgevoerd voor 150 toeschouwers in het Veldhovense Theater de Schalm.

Feelgood musical

De productie Liefde is alles is een feelgood musical met zestien liefdesverhalen. Een van de verhalen is dat van Milou (Zoë) die met Harold trouwt. ,,Ik heb precies de rol waarvan ik bij de scriptlezing dacht: die wil ik. Ik ben zo blij dat ik weer kan spelen. Ik vond het een tijdje niet zo leuk, omdat we allemaal thuis moesten repeteren. Toen we weer echt mochten repeteren bij Art4U voelde dat als thuiskomen.”

Een tijd lang repeteerde de cast in de parkeergarage onder het Citycentrum. ,,Dat kon op anderhalve meter afstand. De voorstelling was geschreven voor coronatijd, dus de scènes waren daar niet op gemaakt. Toen we de laatste weken binnen konden repeteren hebben we de bedscènes pas geoefend.”

De castleden testen nu voor elke repetitie. ,,Ik ben meer gespannen of ik corona oploop dan voor de voorstelling zelf. Ik blijf zoveel mogelijk bij iedereen uit de buurt omdat ik straks niet thuis naar anderen op het podium wil kijken.”

Toen de jongeren weer live bij elkaar kwamen, merkten ze dat dat toch beter werkt, hoezeer ze ook thuis hun best deden. ,,Omdat je op de laptop alles in spiegelbeeld ziet, zag je bijvoorbeeld dat sommigen danspassen met het verkeerde been deden. Dat hebben we er nu redelijk uit kunnen halen.”

Traantje laten

Sandkuijl verwacht nog wel wat traantjes te laten. ,,Ik sta bekend als de huilebalk van de groep en heb het normaal al zwaar na de voorstelling. Dat zal nu nog wel een graadje erger zijn. Maar ik heb me voorgenomen heel erg te genieten van deze laatste keer.”

Elk jaar is er een gastgroep die onderdeel uitmaakt van de voorstelling. Dit jaar zijn dat jongeren met een verstandelijke beperking. De Veldhovense Samantha van der Sanden (25) is gek op musicals en kreeg nu de kans zelf mee te doen. In bruidsjurk danst ze en ze zingt ‘Blijf bij mij’ van Volumia. ,,Ik vind het leuk en speciaal om mee te doen en keivet dat we met de gewone mensen mee mogen doen. Ik heb leren zingen en dansen en acteren.”

De eerste repetitie met de hele cast leidde donderdagavond tot wat tranen van de spanning bij Samantha en collega’s, maar die werden door de cast goed opgevangen. ,,Ze zijn heel aardig voor ons.”

Voor de voorstellingen van zaterdagmiddag zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, voor zaterdagavond zijn er nog kaarten verkrijgbaar voor de livestream via www.deschalm.com of aan de theaterkassa. Kaartjes kosten 15,50 euro.