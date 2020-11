Liever komkommer dan snoepgoed met Halloween

VELDHOVEN - Dagenlang al keek de jeugd uit naar 31 oktober. De vierde editie van Halloween aan de Ree bracht zaterdagavond heel wat gezinnen op de been in Veldhoven.

,,Opa, hoe lang duurt het nog", vraagt Sanne (5) aan Henry Billing. Het is pas 16.00 uur en de vijfjarige staat al te popelen om rond 19.00 uur aan de rondgang door de wijk te beginnen. ,,Om 19.00 uur moet ik altijd naar bed, maar nu niet omdat het Halloween is." Begin oktober al verschenen de eerste Halloweenposters voor de ruiten. Zaterdagavond hingen er vijftig, vooral in de straten Ree, Smelen en Vos. Op die locaties mogen kinderen aanbellen voor trick or treat.

Een hofje aan de Ree is aangekleed in het thema 'Dia de los muertas'. Roy van de Ven heeft zich hier uitgeleefd tussen de twee rijen woningen. Er staan oude muren, een kerkhof, doodskist, altaar en verlichte cactussen. Onheilspellende muziek, rook en flitsende ledverlichting versterken de lugubere sfeer. De kinderen zijn verkleed en prachtig geschminkt.

,,In 2017 zijn we hier gestart met Halloween. Ik werk in de interieur- en standbouw en vind het leuk om van alles te maken. Toen ik in Oerle woonde, deed ik ook altijd mee aan Pompoenenplezier met Halloween." Waar Van de Ven het creatieve brein is, zorgt Erik Zuiderhoek voor de promotie van het evenement. ,,MOONS heeft de posters gesponsord. Door corona hebben we dit jaar verder geen sponsors. Alle decoraties en aankleding hebben we uit eigen zak betaald."

Quote Omdat het hier om kleine kinderen gaat, mocht het doorgaan Erik Zuiderhoek, Promotor van Halloween aan de Ree

Er is lang getwijfeld of ze het evenement zouden laten doorgaan. Zuiderhoek: ,,De gemeente had vooraf één klacht ontvangen en nam daarover contact met ons op. Omdat het hier om kleine kinderen gaat, mocht het doorgaan." De organisatie nam wel de nodige maatregelen voor een veilig verloop. Er sprake van eenrichtingsverkeer via verlichte pijlen en er mag alleen verpakt snoep worden uitgedeeld. Op de Facebookpagina van het evenement staan de coronaregels en wordt iedereen opgeroepen zijn gezonde verstand te gebruiken.

,,Zijn jullie op zoek naar snoepjes?", vraag Sylvia Maas aan enkele piepjonge heksjes. Verkleed als heks zit Maas onder de carport van haar woning aan de Smelen. Via een verlichte pvc-buis die uitkomt in de mond van een uitgeholde pompoen, bereikt de verpakte zoetwaar de kinderhandjes. ,,Leuk bedacht en heel coronaproof", reageert een ouder.

Vakken van 1,5 meter

Het is hier een komen en gaan van gezinnen en Maas trekt de ene na de andere zak met snoep open. Bij Henry Billings aan de Vos is het net zo druk maar gaat het minder hard met het snoep. Op het trottoir maakte hij vakken van 1,5 meter. De jeugd wordt er geflankeerd door enge poppen waardoor ze de mand met snoepgoed niet eens opmerken. ,,Pak een snoepje", moedigt Billings ze aan.

Billings doet voor het derde jaar mee. ,,Ik doe mee voor de saamhorigheid in de buurt en voor mijn kleinkinderen." Drie dagen was hij bezig met opbouwen. Er staan zeven enge poppen. ,,Vanaf een paneel kan ik de beweging, het geluid en het licht van elke pop bedienen."

Bruidsjurk

Aan de Egel staat Anke Dijk onder de carport in een bruidsjurk achter een altaar. ,,Zes jaar geleden ben ik getrouwd. Vandaag heb ik mijn jurk weer uit de doos gehaald. De sluier is van carnaval." Op het altaar staat een foto van haar man, omringd door bloemetjes, skeletjes en kaarsen. ,,Hij zit binnen, maar zo doet hij toch een beetje mee."



Ilse (8) heeft aan het eind van de ronde door de wijk een emmertje vol snoep. ,,Het is te veel. Ik denk dat ik er drie maanden mee vooruit kan." Bij navraag blijkt dat ze niet zo van zoet houdt. ,,Elke week pak ik één snoepje. Ik hou meer van gezond zoals komkommer."

Volledig scherm Doodskist tussen twee huizen. © Kees Martens/DCI Media