Linda van Wetten-Bos uit Veldhoven werd bijna blind, maar staat weer voor de klas: ‘Leer genieten na verdriet’

Undercover bij Janus op de camping: het werkelijke verhaal over de Eindhoven­se drugsbaas uit de populaire tv-serie

22 mei EINDHOVEN - De eerste Nederlandstalige Netflix-serie Undercover heeft in rap tempo de harten van de kijkers veroverd. Maar wat in de serie, geïnspireerd op het leven van de Eindhovense drugsbaron Janus van W., is werkelijk gebeurd?