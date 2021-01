Linde voor 100 jaar Veldhoven geplaatst

Veldhovens gouden paar Van der Meeren kan de rijwielhan­del nog niet loslaten

21 januari VELDHOVEN - In 1970 troffen Veldhovenaar Jan van der Meeren (71) en Els Feijen (71) uit Eindhoven elkaar op de kermis in Bergeijk. Lang hoefde het tweetal niet na te denken over een huwelijk. Op 20 januari 1971 werden ze in Eindhoven in de echt verbonden.