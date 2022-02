Literair Café Veldhoven gaat het grootser aanpakken: ‘Eén van de weinige goede dingen die corona ons heeft opgeleverd’

Het literaire initiatief is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een niet meer weg te denken fenomeen in de Veldhovense cultuurwereld. De enthousiaste reacties van het groeiend aantal bezoekers zijn voor de organisatie nu reden om de vleugels verder uit te slaan. Met ingang van komend seizoen is theater De Schalm voortaan vaste partner, naast de bibliotheek, Museum 't Oude Slot en Bruna Veldhoven.

,,Eén van de weinige goede dingen die corona ons heeft opgeleverd", noemt bibliotheek-directeur Dorine Prinsen de aansluiting van De Schalm. Het Veldhovense theater bleek in coronatijd namelijk een ideale partner om de gesprekken met schrijvers ondanks alle beperkingen toch doorgang te laten vinden. Vier auteurs werden in De Schalm ontvangen. De ene keer met beperkt publiek erbij, maar soms ook zónder live publiek - zoals die keer dat Kluun te gast was en de toeschouwers via een livestream konden meekijken.

Veel lof

,,Dat was wel een bijzondere ervaring, zo met en toch zonder publiek", vertelt Mark van der Linden, van begin af aan gastheer van het Literair Café Veldhoven. Van der Linden, in het dagelijks leven bibliotheekmedewerker en eigenaar van De Literaire Speelgoedwinkel, oogst veel lof voor de manier waarop hij de bijeenkomsten leidt. Dorine Prinsen: ,,Natuurlijk zeg je dat niet over jezelf, dus bij deze doe ik het dan maar. Mark is echt een belangrijke factor in het succes van de bijeenkomsten, dat durf ik gerust te stellen.”

‘Mark is uniek in zijn soort', twitterde bijvoorbeeld ook bestseller-auteur Ronald Giphart vorig jaar, nadat hij door Van der Linden was geïnterviewd. ‘Dit is nu de tweede keer dat ik door hem werd ondervraagd en beide keren zijn mij dierbaar.’ ,,Ik vind het leuk om het publiek er zoveel mogelijk bij te betrekken, maar ook om de schrijvers te verrassen met een aanpak die anders is dan anders.”

Schalm-directeur Sjoert Bossers noemt de samenwerking tussen de vier partijen ‘een mooi voorbeeld van hoe je elkaar kan versterken'. Ook Jean-Paul van den Tillaar van de Bruna-winkel in het Citycentrum is enthousiast. ,,Het is een ideale manier om het plezier van lezen laagdrempelig onder de aandacht te brengen.”

Programma seizoen 2022: 6 maart (De Schalm): Lale Gül; 12 juni ('t Oude Slot): Marieke Lucas Rijneveld en 9 oktober: Bart Chabot (De Schalm). Kaarten verkrijgbaar bij De Schalm.