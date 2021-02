Loek@You springt al vijf jaar succesvol in de bres voor kinderen die het moeilijk hebben in regulier onderwijs

VELDHOVEN - Het eerste lustrum van Stichting Loek@You is aanstaande. Volgende week neemt de organisatie aan de Locht 66A in Veldhoven een nieuwe locatie in gebruik.

De ruimtes in het nieuwe pand staan vol verhuisdozen. Mandy Mennings, oprichter van de stichting, is met enkele vrijwilligers bezig om de vertrekken in te richten. Stichting Loek@You richt zich op kinderen die uitvallen in het reguliere onderwijs. ,,We begeleiden gemiddeld zo’n vijftien kinderen per jaar. Een deel ervan keert na verloop van tijd weer terug naar het reguliere onderwijs. Voor sommige kinderen blijft school lastig. Ze komen soms te laat bij ons waardoor een terugkeer er niet meer in zit. Maar als ouders of scholen tijdig aan de bel trekken, is begeleiding naast school ook mogelijk”, zegt Mennings.

Al zestig jongeren begeleid

De afgelopen vijf jaar begeleidde de stichting een kleine zestig jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Vaak hebben ze trauma’s door wat ze hebben meegemaakt. ,,Op school wordt iets van een kind verwacht. Soms hebben ze al op verschillende scholen gezeten. Veel kinderen zijn hun veiligheid kwijt. Wij onderzoeken wat er aan de hand is, we proberen het kind te lezen. Bij ons krijgen ze individuele begeleiding die soms zelfs begint op de bedrand. We starten dan bij het kind in huis en bouwen van daaruit langzaam op.” Er wordt daarbij ingestoken op wat een kind leuk vindt. ,,We kijken waar de interesses liggen. Aan de hand daarvan laten we ze spelenderwijs leren. We proberen in groepjes te werken, maar het gros krijgt begeleiding op individuele basis.”

Quote Onderwijs­uit­val is ook voor de ouders heel moeilijk. Voor hen schakelen we zo nodig gezinscoa­ches in Mandy Mennings

De stichting doet dit niet alleen. Vaak zijn er behandelaars bij betrokken. Mennings: ,,We werken ook samen met partners zoals onderwijsconsulenten en Autismepunt Eindhoven. Onderwijsuitval is ook voor de ouders heel moeilijk. Voor hen schakelen we zo nodig gezinscoaches in.” De stichting werkt veel samen met Zuiderbos, school voor speciaal onderwijs.

De viering van het eerste lustrum stond gepland voor april. De feestweek is vanwege corona doorgeschoven naar oktober. In de loop van dit jaar start de stichting ook nieuwe activiteiten op, speciaal voor kinderen uit het regulier en speciaal onderwijs die extra aandacht nodig hebben. ,,De woensdagmiddagen zijn gereserveerd voor kinderen onder twaalf jaar. Vanuit sport en spel gaan we aan sociale vaardigheden werken. De groep vanaf twaalf jaar kan elke middag terecht. Daarbij ligt de focus op het in groepjes werken aan studie- en sociale vaardigheden en plannen.”