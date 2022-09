Lotte en Luca wagen een kans in de Veldhovense horeca

VELDHOVEN- In een tijd waar sommige horecazaken sluiten doen Lotte Flos en Luca Carli het tegenovergestelde: zij beginnen juist een eigen horecagelegenheid. Beide namen een bestaande zaak in Veldhoven over. De een om er een heel andere draai aan te geven, de ander juist om het concept voort te zetten.

Flos nam in de zomer The Post over; de lunchroom die Jeroen Verhagen zeven jaar geleden begon naast zijn restaurant Ludiek. Verhagen: ,,Tijdens momenten dat we open waren buiten de lockdowns om was het hier een gekkenhuis. Hartstikke fijn en goed voor het bedrijf, alleen lukt het mij niet om op twee plekken tegelijkertijd Champions League te spelen. Ik vind het belangrijk om de focus goed te hebben, dus ben ik met Lotte in gesprek gegaan. Ze werkt al een hele tijd bij ons, en ze trok de kar al, dus het was een heel logische stap. Zelf heb ik de focus nu weer volledig op Ludiek.”

Ideale situatie

Flos: ,,Ik heb altijd al iets voor mezelf gewild en toen ik een tijd op reis was werd die wens concreter. Omdat ik daar al naartoe aan het werken was, heb ik altijd heel leergierig gewerkt en zoveel mogelijk aangepakt om te groeien. Hoewel ik nog niet verwacht had dat het nu al zou komen. Het overviel me, maar ik hoefde er niet lang over na te denken. Het is een logische stap in de groei die ik zelf al maakte. Jeroen en ik hebben – ook als bedrijven – een goede burenrelatie waarin we voor elkaar klaarstaan. Dat is voor mij de meest ideale situatie om aan zo’n avontuur te beginnen.”

Quote Waarom zou ik tornen aan wat goed gaat. Als ik rare fratsen ga uithalen, jaag ik juist mensen weg. Lotte Flos, The Post

Flos gaat op dezelfde weg door, maar wil daar een beetje haar sausje overheen gooien. ,,The Post groeit en ik zet de stijgende lijn graag door, dus waarom zou ik daaraan gaan tornen. Ik moet geen rare fratsen gaan uithalen en mensen die hier graag komen wegjagen. Zo heb ik het terras nu gesplitst in een rokers- en een rookvrij terras. Dat was mijn eerste eigen besluit.”

Quote Ik wil later best voor een ster koken, maar eerst gewoon lekker koken en mezelf ontdekken in de keuken. Luca Carli , Reverie

Luca Carli en Stuart Kepser hopen in januari hun restaurant Reverie te kunnen openen op de locatie waar tot begin deze maand Fine zat. Eerst wordt de boel verbouwd. Carli wordt de chef en Kepser zal uiteindelijk wat meer naar voren treden. Het ondernemen doen ze in het begin samen. ,,Maar uiteindelijk ben ik iemand die in de keuken wil staan”, zegt Carli.

Zijn voorbereiding is niet de minste, hij werkte in diverse tweesterrenrestaurants en loopt op dit moment stage in ’s werelds beste restaurant; driesterrenrestaurant Geranium in Kopenhagen. ,,Het is hier van een niveau wat ik nog nooit heb gezien. In Reverie gaan we voor fine dining in een iets toegankelijker prijsklasse en een internationale keuken met een vegetarische en een gewone kaart.”

Achtgangen vegetarisch menu

,,In de jaren dat ik in sterrenrestaurants werkte kookte ik altijd voor het hoge segment. Dat ligt ver weg van je eigen wereld. Ik wil wat ik doe ook laten zien aan mijn familie en vrienden. En ik wil laten zien dat je niet alleen maar met dure producten lekker kunt koken, zoals kaviaar, oesters en langoustines. Als je een achtgangen vegetarisch menu kunt neerzetten, zonder dat je iets mist, dan kun je pas koken. Ik wil werken met wat de natuur ons geeft en daar mensen ook wat meer bewustzijn van maken. In de toekomst zou ik best een ster willen koken, maar ik wil eerst gewoon lekker koken en mezelf ontdekken in de keuken.”