Lotte op trike en Isis in Tesla: Prins Willem Alexanderschool neemt in stijl afscheid

Op de parkeerplaats van de Kempen Campus zit Isis Degen (18) uit Best in een hagelwitte Tesla model X. Daarnaast zit Lotte Merkelbach (19) achter chauffeur John in een stoere oranje trike. ‘Dit is leuker dan een auto. Lekker in de buitenlucht’, vindt het duo. In een spiksplinternieuw donkerblauw kostuum zit Willem van der Velden (19) bij zijn vader Will achter op de motor.



,,Ik heb zeven jaar op de prins Willem Alexanderschool gezeten. Hier heb ik rekenen, taal, lezen en van alles geleerd’’, zegt Willem. Een helm wil hij niet op voor dit korte ritje. ,,Want dan kan ik niets zien.’’ Dan is het tijd om te vertrekken. ,,Spannend’’, zegt Willem als zijn vader de motor laat ronken. Begeleid door luide muziek en applaus maken de leerlingen een kort ritje dat ze nog lang zal bijblijven.