Louis smult al vijftig jaar van Ger’s culinaire hoogstandjes

Ger is geboren en getogen in Veldhoven in een gezin met 13 kinderen. De wieg van Louis stond in Waalre waar hij opgroeit in een gezin met 9 kinderen. Ger blijft na de lagere school thuis in het huishouden werken. ,,Dat heb ik nooit erg gevonden. Op latere leeftijd heb ik nog met veel plezier 22 jaar als schoonmaakster gewerkt in de voormalige lts aan de Sterrenlaan.”