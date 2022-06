L’Union Fraternelle in Veldhoven huldigt drie jubilarissen; ‘De trompetten waren op, dus is het klarinet geworden’

VELDHOVEN - Harmonie L’Union Fraternelle in Zeelst viert zondag 26 juni het 150-jarig bestaan met een jubileumconcert in Theater de Schalm. Nol Troost, Hans Kox en Hans Verbaandert zijn samen 160 jaar lid van het korps.

Nol Troost (72) speelt al zestig jaar klarinet voor het korps uit Zeelst. ,,Op de lagere school kwam de secretaris van de harmonie vragen wie er lid wilde worden. Ik wilde graag trompet gaan spelen. In een café lagen de te verdelen instrumenten op het biljart. Ik was de kleinste van het rijtje nieuwelingen en toen ik aan de beurt was, waren de trompetten op. Zo is het klarinet geworden.” Spijt heeft hij er nog steeds niet van. ,,De klankkleur en de melodielijnen die er in zitten, spreken me het meest aan.”

Met muziek grootgebracht

,,Lekker schuiven en scheuren”, zegt Hans Verbaandert (63) over zijn instrument: de trombone. ,,Mijn broer Erik speelde al enkele jaren bij L’Union. Hij heeft me vijftig jaar geleden aangezet om ook lid te worden.” Zijn neef Hans Kox (61) is ook een halve eeuw aan de harmonie verbonden. ,,Mijn vader was al lid, ik ben met muziek grootgebracht. Toen de harmonie voor een concours een basklarinettist nodig had, ben ik van klarinet naar basklarinet overgestapt.” Concoursen maakte Kox al elf mee. ,,Altijd stressen en op het eind veel repeteren. Maar het is goed om het niveau hoog te houden.”

Ook op andere gebieden nuttig voor de club

Naast het hoog houden van het muzikale niveau, maakt het trouwe drietal zich ook op andere gebieden nuttig voor de club. Zo haalt Verbaandert met een groep in Zeelst al vijftig jaar oud papier op om de clubkas te spekken. ,,Dat betekende vroeger veel sjouwen met dozen. De kliko’s die we nu hebben, zijn een grote verbetering.” Kox draait ook in het rooster mee om enkele keren per jaar de blauwe bakken te legen. En net als zijn neef is hij actief tijdens de jaarlijkse potgrondactie. ,,Sinds enkele jaren hou ik ook de vier informatieborden bij aan de ingangen van Zeelst. Daarvoor heb ik thuis alle letters liggen om de teksten samen te stellen.”

Troost verzorgt met enkele anderen sinds 2008 de catering tijdens de potgrondactie. ,,Zo’n klein zestig leden bezorgen we onderweg koffie, thee en koek. Tussen de middag verzorgen we voor hen een warme lunch in ’t Patronaat.”

Daarnaast is hij actief voor het verenigingsblad. Dat wordt al weer jaren digitaal onder de leden verspreid. ,,Ik schrijf stukjes en ik verzamel foto’s. We wachten met de redactie tot we voldoende kopij hebben om een editie uit te brengen. Doorgaans is dat drie keer per jaar.”

Het belang van de harmonie voor de gemeenschap was vroeger groter dan tegenwoordig, vinden de drie. De muzikanten gingen de straat op met de kermis, carnaval en Zilst Mert. Dat is niet meer, net als het geven van serenades. Troost: ,,Een jaar of twintig heb ik de serenades op straat gedirigeerd. Ik vind het jammer dat dat niet meer gebeurt. Het was ook een goede promotie voor het korps.”

Zondag 26 juni wordt tijdens het jubileumconcert van de harmonie aandacht geschonken aan de drie jubilarissen. Het concert begint om 14.00 uur. Kaarten à 5,50 euro zijn verkrijgbaar via deschalm.com, telefonisch via 040-2533578 of aan de theaterkassa.