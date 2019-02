Lustrumeditie De Grote Quiz van Veldhoven

Oproep Romario ontmoeten of mee op de praalwagen? Vertel ons uw verhaal

9:39 Vijf seizoenen speelde Romario de pannen van het dak in Eindhoven, tussen 1988 en 1993. Ook buiten het veld verwierf hij faam in deze regio. Wat zijn uw herinneringen aan Romario? Staat u met hem op de foto, dronk u een biertje met hem in het café of heeft u een andere bijzondere anekdote? Laat het ons weten en maak kans op een ontmoeting met Romario.