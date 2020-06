'Maak Jozeftoren in Veldhoven een monument'

Betonrot, verroeste klimbeugels en bouwhekken rondom. De Jozeftoren van de voormalige Heilige Jozefkerk in Veldhoven heeft er wel eens florissanter bijgestaan. Definitief verval dreigt. SHEV wil dat voorkomen. ,,De toren is, hoe je het ook bekijkt, monumentwaardig", zegt Jacq. Bijnen van SHEV. ,,Het is een kenmerkend gebouw voor Veldhoven. De toren is een representant van de groei die Veldhoven doormaakte van plattelands- naar stadsrandgemeente in de jaren vijftig."

Als de gemeente het verzoek van SHEV honoreert, dan betekent dat zeker nog niet de redding van de toren, benadrukt Bijnen ,,Dat betekent in feite nog niks. Als de toren een gemeentelijk monument is, dan krijg je nog geen subsidie.” De gemeente bevestigt dat. Het aanwijzen van een gemeentelijk monument brengt in Veldhoven geen verplichtingen mee tot onderhoud.

Bisdom gaat niet investeren

Toch vindt Bijnen het van belang dat de Jozeftoren de status van gemeentelijk monument krijgt. ,,Het zou een doorbraak zijn voor Veldhoven”, vindt hij. ,,Dan zou de gemeente oog en acht hebben voor haar eigen bouwsels, geschiedenis en cultuurhistorie."

Wat er precies met de Jozeftoren gebeurt als de gemeente het bouwwerk daadwerkelijk aanwijst als monument is ongewis. De Heilige Jozefkerk werd in 2016 aan de eredienst onttrokken. De parochie Christus Koning liet eerder dit jaar al weten dat het bisdom geen geld gaat investeren in renovatie van de toren. De kosten daarvan zijn geraamd op 150.000 euro. Het college van Veldhoven liet een jaar geleden ook weten geen geld te willen steken in de toren.