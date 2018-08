Maandelijks live muziek in Veldhoven

VELDHOVEN - Twee bands spelen zaterdag 1 september livemuziek in wijkgebouw D’n Uitwijk. Organisator, Veldhovenaar en bassist Mark Verbeek wil meer muziek in zijn gemeente.

,,Muziek verenigt mensen”, vindt Mark Verbeek uit Veldhoven. ,,En in Veldhoven is veel te weinig livemuziek.” Dus organiseert hij elke eerste zaterdag van de maand een avond met livemuziek in wijkgebouw D’n Uitwijk. Deze zaterdag is het Rock Night.

De avond wordt geopend door de band Sticks ’n Picks. ,,Die zijn maar met z’n tweeën, een gitarist en een drummer”, zegt Verbeek (43). Maar vergis je niet: ,,Ze maken stevige rockmuziek hoor.” Hoofdact zijn de Black Tied Shoes uit Son en Breugel. Verbeek: ,,Dat zijn echte jonge rockers. Ze hebben er ontzettend veel zin in. Ik hoop dat het aanslaat en dat ze veel vrienden meenemen.”

Jonge gasten die flinke bak herrie produceren. Verbeek houdt ervan. ,,Want mensen leven in dit digitale tijdperk voornamelijk op hun eigen telefoon”, zegt hij. ,,Die digitale wereld breidt aldoor uit, terwijl de wereld om hun heen steeds meer bekrompen raakt.”

Wereldtaal

Muziek kan die trend tegengaan, stelt Verbeek ,,Muziek is de taal van de wereld om ons heen.” Zelf is hij bassist met een voorliefde voor blues en rock. Werken doet hij als vrachtwagenchauffeur. ,,Dan kan ik lekker de hele dag naar muziek luisteren.”

Een podium vinden voor zijn vorige band, dat lukte Verbeek helaas niet vaak. ,,We liepen vaak tegen de lamp. Dan wilden we optreden, maar was het te duur voor de kastelein om alles te regelen.” Dus toen hij van zijn moeder – die zalen verhuurt voor het wijkgebouw – hoorde dat D’n Uitwijk al jaren niets meer met live muziek doet, wist hij wat hem te doen stond. ,,Ik ben daar maar eens gaan buurten.”

De eerste muziekavond was snel geregeld. Die avond in april verliep best succesvol. Maar door persoonlijke problemen bleef een volgende muziekavond uit. Tot deze zaterdag.

Laagdrempelig

De entree is helemaal gratis, laat Verbeek weten. ,,Ik wil het laagdrempelig houden om te kijken of het aanslaat.” De bands treden op voor een biertje en broodje. ,,Ze begrijpen gelukkig dat er niet meteen budget is wanneer je iets op probeert te bouwen.” Verbeek hoopt wel dat hij bands in de toekomst een gage aan kan bieden. ,,Misschien dat we de opbrengst van consumpties daarvoor kunnen gebruiken.” Maar dan moet het evenement wel succes hebben.