Man moet onder bedreiging van mes naar Eindhoven en Veldhoven rijden waarna auto wordt gestolen

Spelen met muziek in speeltuin Kabouter­dorp in Veldhoven: ‘Als een konijntje klarinet spelen’

VELDHOVEN - Spelen in de breedste zin van het woord was zondagmiddag het devies in speeltuin Kabouterdorp. Harmonie L’Union Fraternelle hield er het evenement Buiten spelen met L’UF.

3 juli