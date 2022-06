Man overvalt woning in Veldhoven, oudere vrouw bestolen van trouwring en sieraden

Oproep vaderdag Petje af ... voor onze vaders! Deel je bijdrage

Zondag 19 juni is het feest voor vader en laten we hem merken dat we blij zijn met al die keren dat hij voor ons klaar stond. Met praktische hulp, een grapje, wijze raad of een handige tip. Vader is er voor ons, altijd! Daarom nemen we ons petje voor hem af.

8 juni