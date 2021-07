Manfred Bogers stopt als leider van de Vèrrekesblaos: ‘I did it my way’.

VELDHOVEN - Na 32 jaar stopt Manfred Bogers (50) als muzikaal leider van De Vèrrekesblaos. De blaaskapel is geworden wat hij in 1989 voor ogen had. ,,Nu kan ik alles loslaten. Ik hoef vanaf nu alleen nog maar te zorgen dat ik mijn partij op orde heb”, zegt de Veldhovense muzikant Manfred Bogers. Als trombonist blijft hij De Vèrrekesblaos trouw, de kapel waar inmiddels ook zijn zonen Seppe en Ties deel van uitmaken. ,,Het is fijn om samen een hobby te hebben.”

De liefde voor muziek kreeg hij met de paplepel ingegoten. Zijn vader Cor was indertijd trombonist bij de Koninklijke Harmonie Phileutonia in Eindhoven. ,,Voordat hij op donderdag naar de repetitie ging, smeerde hij altijd zijn trombone. Ik mocht hem dan even uitproberen.” Zelf startte hij als elfjarige op trompet bij het Veldhovens Muziekkorps (VMK).

De Vèrrekesblaos spruit voor uit carnavalsvereniging ’t Vèrreke waarvan vader en zoon Bogers lid waren. ,,Bijna elke carnavalsvereniging had in die tijd een eigen kapel. In februari 1989 begonnen we met enkele mannen de Vèrrekesblaos. Toon Hermsen en ik zijn van die groep nog steeds lid.” Er moest ook iemand de muzikale leiding op zich nemen. Met acht jaar muziekschool als basis besloot Bogers die taak op zich te nemen. ,,Een muziekcommissie hadden we toen nog niet, dus het hele muzikale programma kwam van mij.”

Prins Vurefkes

Carnaval is het jaarlijkse hoogtepunt voor de circa 25 leden tellende blaaskapel. Vijf dagen zijn ze dan samen op pad en eten ze samen. Daarnaast zijn er gemiddeld nog acht tot tien optredens. ,,De focus ligt op het maken van sfeer. Of we nu voor vijf man spelen of duizend.” Het carnavalsjaar 2006/2007 was bijzonder voor Bogers. ,,Dat jaar ben ik gevraagd om als prins Vurefkes de scepter te zwaaien over Rommelgat. Mijn taak binnen de blaaskapel was muziek maken, en dat kon ik toen niet. Antoine van Rooij nam dat jaar de muzikale leiding op zich. De blaaskapel hoorde die carnaval bij mijn gevolg en ging overal mee naar toe.”

Na 32 jaar begint de creativiteit bij de muzikaal leider op te raken. ,,Ik leg de lat hoog voor mezelf. Altijd ben ik op zoek naar muziek om mensen te entertainen. Ik heb het gevoel dat ik niet meer kan brengen wat ik in gedachten heb.” Voor zijn verdiensten is Bogers afgelopen zondag benoemd tot erelid van de blaaskapel. In een Mini Cabrio kreeg hij een rondrit door Veldhoven. Die eindigde bij het repetitielokaal dorpscentrum d’Ouw School. Daar hing een spandoek met de tekst: ‘I did it my way’. ,,De Vèrrekesblaos is geworden zoals ik het voor ogen had”, zegt hij daarover.

De scheidend muzikaal leider hoopt dat de passie en overgave die hij er in heeft gelegd, nog jaren blijft bestaan. Trompettist Tristan de Groot neemt het stokje van hem over. Bogers blijft naast De Vèrrekesblaos ook muziek maken bij Harmonie Sub Umbra, de Philips Harmonie en Die Original Grünefleder Musikanten.